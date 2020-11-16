أسعار النفط تعوّض خسائرها رغم زيادة الإنتاج الليبي

عوّضت أسعار النفط العالمية اليوم بعض خسائر جلسة الاغلاق الأسبوعية؛ مدعومة بآمال في أن تُبقي “أوبك+” على قيود الإنتاج الحالية؛ الأمر الذي خفّف من حدة القلق بشأن تراجع الطلب على الوقود بسبب زيادة الإنتاج في ليبيا، إضافة إلى ارتفاع الإصابات بفيروس “كورونا”.

وعند افتتاح أسواق النفط، اليوم الاثنين؛ سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 43,32 دولارًا للبرميل بارتفاع 54 سنتًا، وبالمقابل سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي زيادة بمقدار 63 سنتًا مسجلة 40,76 دولارًا للبرميل.

وفي ظل الآمال التي ارتفعت بعد الإعلان عن نجاح لقاح فيروس “كورونا”، وأن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها، على الإنتاج منخفضًا في عام 2021 لدعم الأسعار؛ سجّل كلا الخامين ارتفاعًا الأسبوع الماضي بأكثر من 8%.

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