تكليف مدير جديد لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية

قررت هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس اليوم الاثنين، تكليف عبدالحميد يربوع بمهام مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، واعفاء المدير السابق محمد حسن من مهام.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، بأن القوة المشتركة باشرت بتأمين اللجنة لإتمام عملية التسليم والاستلام وحماية مقر الإدارة العامة لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

ويأتي قرار اعفاء محمد حسن المشاي بعد أن شارك الأخير في محاولة لاقتحام مقر هيئة الرقابة الإدارية مع مجموعة مسلحة تتقدمها سيارة تحمل شعار قوة العمليات الخاصة فرع طرابلس التابعة لوزارة الداخلية ومسلحين آخرين.

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