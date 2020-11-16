انطلاق فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال “ليبيا 2020”

انطلقت في العاصمة طرابلس فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال “ليبيا 2020” اليوم الاثنين، بمشاركة مسؤولين من وزارة العامل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني وصندوق التسهيلات المالية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن فعاليات الأسبوع لهذا العام تنعقد بشكل افتراضي للمرة الأولى، بمشاركة أكثر من 12 جهة محلية، حيث تتضمن الفعاليات مجموعة من الندوات والمؤتمرات وورش العمل واللقاءات على شبكة الإنترنت، وبحضور ومشاركة نخبة من المختصين المحليين والدوليين.

ومن المعلوم أن أسبوع ريادة الأعمال ينظم سنويا في 180 دولة عضوة في الشبكة الدولية لريادة الأعمال بحضور متوقع يصل إلى أكثر من عشرة ملايين مشارك، عبر أكثر من 40 ألف فعالية تحتفي بقطاع ريادة الأعمال.

وأوضحت الوزارة بأن فعاليات الأسبوع ناقشت آخر المستجدات المتعلقة بتطوير ريادة الأعمال وذلك في ظل مستجدات السوق الحالية والعمل على تقديم نماذج عملية وصياغة حلول للتحديات لتحقيق فرص النمو والتطور لهذا القطاع على المستويين المحلي والدولي.

وتقوم الدول المشاركة خلال هذا الأسبوع على التنظيم والتنسيق مع الشركاء المحليين لتقديم حزمة من الفعاليات الريادية الهادفة في إطار الاحتفاء بنمو وازدهار هذا القطاع، حيث تقوم محاور الفعاليات المختلفة سنويًا على المواضيع الأربعة الأساسية التالية: السياسات والإجراءات والأنظمة والنظم الريادية والتعليم.

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