مجلس النواب بطرابلس يرفض قرار اعفاء مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية

أصدر مجلس النواب في طرابلس اليوم الاثنين، بيانًا رفض من خلاله الإجراء الذي اتخذته هيئة الرقابة الإدارية باعفاء مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد حسن المشاي من منصبه.

وكانت الهيئة قررت تكليف عبدالحميد يربوع بمهام مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، واعفاء المدير السابق محمد حسن المعروف بالمشاي من مهام.

وطالب بيان مجلس النواب الموجه إلى مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بعدم الاعتداد بأي قرار يصدر بشأن إعادة هيكلية المركز أو تغيير المراكز الإدارية الشاغلة بالمركز إلى حين صدور قرار من مجلس النواب بالخصوص. وأشار إلى أن القرارات الصادرة بشأن المركز تعتبر باطلة ومخالفة للقانون ولا يمكن الاعتداد بها، بحسب بيان المجلس.

ويأتي قرار اعفاء محمد حسن المشاي بعد أن شارك الأخير في محاولة لاقتحام مقر هيئة الرقابة الإدارية مع مجموعة مسلحة تتقدمها سيارة تحمل شعار قوة العمليات الخاصة فرع طرابلس التابعة لوزارة الداخلية ومسلحين آخرين.

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