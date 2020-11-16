بعد انتعاشة مؤقتة .. الليرة التركية تهبط من جديد

هبطت العملة التركية في تعاملات اليوم الاثنين بعدما حققت مكاسب بزيادة 12% على قيمتها الأسبوع الماضي، في ظل التوقعات التي تشير إلى الوصول لسياسة أكثر رشدا بعد إقالة محافظ البنك المركزي واستقالة وزير المالية والتعهدات بوضع نموذج اقتصادي جديد.

وسجلت الليرة التركية، اليوم، تراجعًا بأكثر من 0.6 % إلى 7.73 مقابل الدولار الأمريكي.

وكانت الليرة قد سجلت ارتفاعًا، في وقت سابق من اليوم، عند 7,6045 للدولار، وهو أقوى مستوى لها منذ الـ25 من سبتمبر الماضي مقابل 7,6800 عند الإغلاق يوم الجمعة.

ويتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 15% خلال هذا الأسبوع ، والذي يعدّ زيادة كبيرة بعدما اعتاد اللجوء إلى إجراءات غير مباشرة لتشديد السياسة النقدية منذ شهر يوليو.

وسجلت الليرة التركية قبل أكثر من أسبوع، هبوطًا قياسيًا ووصلت إلى حدود 8,5 ليرات أمام الدولار، في حين سجلت مقابل اليورو 9,99 ليرات.

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