صنع الله: هدفنا إنشاء قوة حماية جديدة تضم خليطا مدنيا وعسكريا

البريقة 16 نوفمبر 2020 (وال) – قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط منتهي الولاية مصطفى صنع الله، اليوم الإثنين، “هدفنا إنشاء قوة حماية جديدة تضم خليطا مدنيا وعسكريا وفقا لمعايير محددة والمؤسسة مرنة في التعامل مع الظروف الراهنة.”، حسب قوله.

صنع الله، وفي مؤتمر صحفي عقدته بمقر شركة سرت بمدينة البريقة، تابع: “نعمل على حماية العاملين في قطاع النفط بطريقة مثالية واستقرار النفط يحفز النشاط المحلي”، مشيراً إلى أن “رئيس قوة الحماية النفطية ستكون تبعيته لمؤسسة النفط ووفقا للكفاءة”، حسب قوله.

وأضاف: “سيجري تأمين المنشآت النفطية عبر 3 قوى، مكونة من الأمن الصناعي وقوة حماية جديدة والجيش”. (وال – البريقة) س س

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