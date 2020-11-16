بعد اجتماعه مع حرس المنشآت النفطية … “صنع الله”: استقرار النفط عامل مهم لعودة المستثمرين والشركات الأجنبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن لقاء جمع المؤسسة وحرس المنشآت النفطية بالشرق والغرب اليوم في مرسى البريقة بحضور المبعوثـة الأممية بالإنابة إلى ليبيا “ستيفاني وليامز” .

حيث قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” أن لقاء اليوم يحمل رسالة وهي أن استقرار النفط في ليبيا يعد أهم عامل لعودة المستثمرين والشركات الأجنبية إلى العمل في البلاد وتحفيز الاقتصاد الوطني ، وأن هناك صناعات مكملة لا تتأتى إلا باستقرار قطاع النفط ، الذي نعول على قوة الحماية النفطية في استقراره وحمايته من أعمال التخريب والإغلاقات .

وكشف “صنع الله” عن اتفاق تم مع البعثة الأممية على تشكيل خلية عمل ستجتمع خلال الأيام القادمة تضم ممثلين وخبراء عن جهاز حرس المنشآت النفطية بجناحيه وبرعاية البعثة الأممية وسيكون هناك اجتماع آخر على غرار اجتماع اليوم من خلال التنسيق بين كل الجهات المختصة في الدولة الليبية في الشرق والغرب.

من جهتها أكدت “ستيفاني ويليمز على أن الأمم المتحدة تدعم الشركات النفطية التي تساهم في إنتاج النفط وتدعم السيادة الليبية عليها.

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