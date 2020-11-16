اقتصاد الوفاق تتفق مع مركز الرقابة على الأغذية بتشكيل غرفة لمنح الإذن لاستيراد الكبدة المجمدة

عقد مدير إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق “مصدفى قدارة” اجتماعاً مع مدير إدارة الرقابة الغذائية ومدير مكتب المتابعة و تأكيد الجودة بمركز الرقابة على الأغذية والادوية .

تناول الاجتماع وضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لعملية استيراد الكبد المجمد وطرح ومناقشة كيفية استيراد الكبد المجمد وفق الاشتراطات الصحية القياسية حسب المواصفة الليبية المعتمدة وإمكانية منح الاذن المسبق لاستيرادها واعتماد مراكز الذبح بالدول المصدرة .

تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل غرفة تتولى وضع آلية لمنح الاذن المسبق لاستيراد الكبد المجمد وفق المواصفة الليبية المعتمدة واعتماد مراكز الذبح وفق الاشتراطات الصحية المعتمدة.

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