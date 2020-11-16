اقتصاد

مجلس الوزراء بحكومة الوفاق يقرر تشكيل جمعية عمومية لتسمية مجلس إدارة البنك الخارجي

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد مجلس وزراء بحكومة الوفاق الوطني اجتماعاً اليوم برئاسة رئيس المجلس الرئاسي”فائز السراج” لمناقشة أخر التطورات والمستجدات على الصعيدين الدولي والإقليمي.

حيث قرر مجلس الوزراء خلال الاجتماع تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة المصرف الليبي الخارجي وفقا للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ووفقا لقانون تأسيسه بعد اقرار المجلس ممارسة صلاحياته واختصاصاته حيال المصرف الليبي الخارجي .

كما وافق المجلس خلال الاجتماع على اعتماد التقرير الفني المعد من قبل اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي بشأن إعادة النظر في الأسعار النمطية المعمول بها في مجال الطرق والجسور على أن يتم مراجعته دورياً كل ثلاثة أشهر ويعرض على رئيس المجلس الرئاسي، إضافة إلى تشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للإدارة مع إضافة مندوب من وزارة التخطيط ضمن التشكيلة المقترحة.

وتناول الاجتماع تكليف المجلس وزاراتي المالية والشؤون الاجتماعية وصندوق التضامن بالتنسيق فيما بينها لدراسة موضوع ارجاع قرية المغرب العربي إلى صندوق التضامن .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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