“السراج” يرحب بنتائج حوار تونس ويعلن تخصيص مبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات

رحب رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” بما توصل إليه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي عقد بتونس والذي تم فيه الاتفاق على تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام القادم 2021.



وأعلن “السراج” في بيان له اليوم الاثنين تخصيص المجلس الرئاسي لمبلغ مالي للمفوضية العليا للانتخابات وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة للمفوضية لأداء عملها بكفاءة ومهنية، مؤكدا دعمه لإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد.



وأكد “السراج” على أهمية الالتزام بالتاريخ المعلن وأن يضع الجميع مصلحة الوطن فوق المصلحة الشخصية وأن تسود روح التفاهم والإخاء ربوع ليبيا للوصول إلى الدولة المدنية الديمقراطية المنشودة، وفق البيان.

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