اقتصاد

العامة للكهرباء تناقش نشاطات إداراتها خلال الربع السنوي لسنة 2020

تم النشر منذُ 21 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد المدير العام للشركة العامة للكهرباء “إبراهيم الفلاح” اليوم الاثنين اجتماعا موسعا بحضور كل من المدراء العامون للتوزيع وشبكات الجهد المتوسط وخدمات المستهلكين والاتصالات والمعلوماتية والرقابة الداخلية والمالية والمشتريات والخدمات والمتابعة، لمناقشة نشاطات الإدارات خلال الربع السنوي الثالث لسنة 2020.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة نشاط الإدارات عن فترة الربع السنوي الثالث لسنة 2020، والوقوف عن سير العمل بالإدارات وتقييم مستوى الأداء ومعرفة المشاكل والصعوبات التي تواجهها وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك