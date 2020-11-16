العامة للكهرباء تناقش نشاطات إداراتها خلال الربع السنوي لسنة 2020

عقد المدير العام للشركة العامة للكهرباء “إبراهيم الفلاح” اليوم الاثنين اجتماعا موسعا بحضور كل من المدراء العامون للتوزيع وشبكات الجهد المتوسط وخدمات المستهلكين والاتصالات والمعلوماتية والرقابة الداخلية والمالية والمشتريات والخدمات والمتابعة، لمناقشة نشاطات الإدارات خلال الربع السنوي الثالث لسنة 2020.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة نشاط الإدارات عن فترة الربع السنوي الثالث لسنة 2020، والوقوف عن سير العمل بالإدارات وتقييم مستوى الأداء ومعرفة المشاكل والصعوبات التي تواجهها وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها.

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