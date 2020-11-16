اللجنة الفنية الدائمة لتنظيم العمالة الوافدة تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة الفنية الدائمة لتنظيم العمالة الوافدة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 640 لسنة 2020 اجتماعها الأول اليوم الاثنين بمقر ديوان وزارة العمل بطرابلس.



وناقش الاجتماع الخطوات والتوصيات التي اتخذتها اللجان السابقة فيما يخص تنظيم العمالة الوافدة، مشددا على ضرورة وضع الضوابط والآليات لاستجلاب العمالة وتطوير اللوائح المنظمة لذلك، ووضع خطة عمل اللجنة خلال المدة القادمة.



وتضم اللجنة في عضويتها الإدارات المختصة بوزارة العمل وعدد من الأجهزة الأمنية والسيادية بالدولة، وتعمل على مراجعة ضوابط استجلاب واستخدام الأجانب وتحديثها وفق الاستراتجيات المتعلقة بالعمالة الوافدة ومتطلبات سوق العمل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية