“وليامز”: حراسة حقل إيراون النفطي هي بداية توحيد حرس المنشآت النفطية

أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة “ستيفاني ويليامز” اليوم الاثنين عن إطلاق عملية توحيد حرس المنشآت النفطية وتقديم مشروع تجريبي نموذجي لتأمين وحراسة حقل إيراون النفطي ليتم بعد ذلك تعميمه على باقي المواقع النفطية.

وأكدت “وليامز” في المؤتمر الصحفي، الذي عقب اجتماعها برئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” ورئيسي جهاز حرس المنشآت النفطية بالمنطقتين الشرقية والغربية، على أن الأمم المتحدة تدعم الشركات النفطية التي تساهم في إنتاج النفط وتدعم السيادة الليبية عليها.



وكانت المبعوثة الأممية “وليامز” قد شاركت صباح اليوم في الاجتماع الذي استضافته شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمرسى البريقة، وجمع رئيس المؤسسة “صنع الله” وآمر حرس المنشآت بالمنطقة الشرقية “ناجي المغربي” وآمر الجهاز بالمنطقة الغربية “علي الذيب”.

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