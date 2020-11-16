“الرقابة الإدارية” توضح صحة قرار مجلس النواب بشأن تكليف مدير جديد لمركز الأغذية وتؤكد تبعيت المركز لها

نفت هيئة الرقابة الإدارية اليوم الاثنين خلال بيان لها ماتداوله مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بصدور كتاب من رئاسة مجلس النواب بعدم صحة قرار إعفاء مدير عام المركز السابق من مهامه وتكليف مديرًا عامًا جديدًا، هو أمر عار على الصحة.

كما نفت الهيئة الإدارية والإدعاء بإن المركز تبعيته لمجلس النواب بقرار صادر عنه بخلاف التشريعات والقوانين النافذة فهو أمر زائف، مشيرة إلى إنه لو صح ذلك لتم تداول القرار الصريح بقانونية ومشروعية تبعية المركز لمجلس النواب وأنه يتبع مباشرة مجلس النواب بإحالة القرار لهيئة الرقابة الادارية وإعلامها بذلك “بحسب البيان”.

وقالت الهيئة خلال بيانها أن القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الادارية جاءت تنفيذاً لقرار رئيس الهيئة رقم (327) لسنة 2020 م بتشكيل لجنة تتولى متابعة سير عمل المركز وتقييم أدائه إدارياً ومالياً وفنياً والتأكد من مدى قيامه بممارسة الإختصاصات المسندة إليه وإعداد تقرير شامل خلال مدة اقصاها شهرين من تاريخ صدور هذا القرار وجاء هذا القرار تنفيذًا لأحكام المادة الثانية من قرار إنشاء مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رقم ( 319) لسنة 2006.

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