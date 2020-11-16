مؤسسة الاستثمار تؤكد قرب إطلاقها نتائج حصر وتقييم جميع الشركات والمحافظ التابعة لها

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم الاثنين إنها ستطلق الأسبوع المقبل من شهر نوفمبر الجاري عن نتائج مشروع حصر وتقييم جميع الشركات والمحافظ التابعة لها، وذلك بالشراكة مع شركة ديويلت، مضيفا أنها ستطلق أيضا في ذات الأسبوع مشروع التدقيق الخارجي على قوائمها المالية لسنة 2019.

وبينت المؤسسة أنه رغم الصعوبات التي مرت بها إلا أنها استطاعت أن تقدم بعض الإنجازات والتي أهمها توحيد المؤسسة بشكل كامل، وإنجاز المرحلة الأولى من مشروع التحويل نحو الحوكمة، إنتهاء المؤسسة من إعداد خطة استراتيجية، الاعتراض بنجاح على أوامر الحجز على أصولها في أوروبا.

وأكدت المؤسسة خلال بيانها أنها صندوق سيادي لصالح جميع الليبيين دون استثناء بعيدا عن التجاذبات السياسية.

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