ارتفاع جديد وملحوظ للدولار والعملات مقابل الدينار.. اخر الاسعــار

سجل الدولار الامريكي ارتفاعاً جديداً مقابل الدينار الليبي، بينما سجلت اسعار العملات الاجنبية ارتفاعها ايضا في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الاثنين.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاثنين 16-11-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.41 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6,43 دينار

اليورو = 7.53 دينار

الجنية الإسترليني 8.30 دينار

الليرة التركية 0.83 دينار

الدينار التونسي 2.32 دينار

الجنية المصري 0.40 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 270 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 312 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 357 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 330 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 380 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.65 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.65 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق = 7.48 دينار “التجاري الوطني”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.10 دينار “مصرف الجمهورية”.

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