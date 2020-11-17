اقتصاد

تشكيل قوة مشتركة لتأمين “الكريمية” والسوق الاستثماري

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد ديوان مديرية أمن الجفارة عقد اجتماع ضم مدير الأمن ورئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير الإدارة العامة  للدعم المركزي ومدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة  للعمليات الأمنية، للوقوف على تنفيذ التكليفات المتعلقة بحماية وتأمين المنشآت العامة والمرافق الحكومية والخدمية.

وركز المجتمعون في لقائهم على خطوات وتدابير تشكيل قوة مشتركة لتأمين منطقة الكريمية والسوق الاستثماري بالمنطقة وخلص الاجتماع بالاتفاق على تشكيل القوة بمركز الشرطة ومباشرة عملها في تنفيذ الواجبات والمهام المطلوبة والمكلفة بها ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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