تشكيل قوة مشتركة لتأمين “الكريمية” والسوق الاستثماري

شهد ديوان مديرية أمن الجفارة عقد اجتماع ضم مدير الأمن ورئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي ومدير إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، للوقوف على تنفيذ التكليفات المتعلقة بحماية وتأمين المنشآت العامة والمرافق الحكومية والخدمية.

وركز المجتمعون في لقائهم على خطوات وتدابير تشكيل قوة مشتركة لتأمين منطقة الكريمية والسوق الاستثماري بالمنطقة وخلص الاجتماع بالاتفاق على تشكيل القوة بمركز الشرطة ومباشرة عملها في تنفيذ الواجبات والمهام المطلوبة والمكلفة بها ابتداءً من اليوم الثلاثاء.

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