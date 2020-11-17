الواحة تعلن عن تشغيل ثاني أكبر محطة نفط بحقل جالو

أعلنت شركة الواحة للنفط والغاز اليوم الثلاثاء عن تشغيل ثاني أكبر محطة نفط خام بحقل جالو، بعد انتهاء الأطقم الهندسية والفنية التابعة لإدارة الهندسة من المشروع.

وقالت الشركة في بيان، إن المستخدمين الوطنيين تمكنوا من استبدال كامل لخط الغاز LP1 في مدة لم تتجاوز أسبوع، إضافة إلى تشغيل محطة النفط الخام المنتجة “جالو 1”.

ومن المتوقع أن تساهم عملية إعادة تشغيل ثاني أكبر محطة منتجة بالحقل في الرفع من كميات الإنتاج الكلي ودعم الصادارت، بحسب بيان شركة الواحة.

ويصل إنتاج شركة الواحة من النفط إلى نحو 97.8 مليون برميل خلال 2019، بمتوسط 310 آلاف برميل يوميا حيث تعتبر الشركة الأكثر إنتاجا في البلاد. وينقل النفط الخام والغاز لشركة الواحة من خلال خطوط الأنابيب الواصلة إلى ميناء السدرة النفطي الذي تمتلكه الشركة أيضاً.

وتدير شركة الواحة للنفط والغاز خمسة حقول نفطية وهى حقل الواحة أكبر تلك الحقول، إضافة إلى حقول السماح وجالو والظهرة والفارغ الذي طوّر حديثاً مع وجود عدد آخر من الحقول الفرعية.

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