بحث تزويد محطة كهرباء “أوباري” بالغاز الطبيعي

بحثت شركة “زلاف” للعمليات النفطية رفقة الشركة العامة للكهرباء، إمكانية تزويد محطة كهرباء “أوباري” بالغاز الطبيعي.

جاء ذلك خلال اجتماع فني عقد بمقر الشركة العامة للكهرباء بطرابلس، حضره عضو اللجنة الإدارية للهندسة والمشروعات باركولي الحبيب، ومدير مشروع حقل عطشان النفطي ناصر الغول، بينما حضر من جانب الشركة العامة للكهرباء عضو مجلس الإدارة ومدير إدارة متابعة مشاريع محطات المحروقات.

وتضمن الاجتماع متابعة إجراءات مشروع التزويد، ودراسة كافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير العمل وسبل حلحلتها.

وبحسب البيان الذي نشرته شركة “زلاف” عبر منصتها الرسمية؛ فإن هذا المشروع الاستراتيجي سيساهم في توفير التكاليف التشغيلية لمحطة “أوباري” ودعمها من الناحية الفنية.

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