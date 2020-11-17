تراجع جديد في الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعاً طفيفاً أمام الدينار الليبي في تداولات السوق السوداء “الموازي”.

وتداول التجار الدولار اليوم الثلاثاء عند الساعة 12:36، بـ6.42 دنانير، مرتفعاً بذلك ما مقداره 1.1%.

بدوره ارتفع اليورو بمقدار 1.75% مسجلا 7.55 دنانير.

أما الباوند الإسترليني فسجل ارتفاعاً بمقدار 1.82% مسجلاً 8.95 دنانير.

ووصل سعر غرام الذهب كسر عيار 18 إلى 272 ديناراً بارتفاع مقداره 2.26%، فيما سجل كسر الفضة ارتفاعاً بمقدار 3.05% مسجلاً 3.05 دنانير.

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