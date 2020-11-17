اقتصاد

تراجع جديد في الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعاً طفيفاً أمام الدينار الليبي في تداولات السوق السوداء “الموازي”.

وتداول التجار الدولار اليوم الثلاثاء عند الساعة 12:36، بـ6.42 دنانير، مرتفعاً بذلك ما مقداره 1.1%.

بدوره ارتفع اليورو بمقدار 1.75% مسجلا 7.55 دنانير.

أما الباوند الإسترليني فسجل ارتفاعاً بمقدار 1.82% مسجلاً 8.95 دنانير.

ووصل سعر غرام الذهب كسر عيار 18 إلى 272 ديناراً بارتفاع مقداره 2.26%، فيما سجل كسر الفضة ارتفاعاً بمقدار 3.05% مسجلاً 3.05 دنانير.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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