سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية ارتفاعاً طفيفاً أمام الدينار الليبي في تداولات السوق السوداء “الموازي”.
وتداول التجار الدولار اليوم الثلاثاء عند الساعة 12:36، بـ6.42 دنانير، مرتفعاً بذلك ما مقداره 1.1%.
بدوره ارتفع اليورو بمقدار 1.75% مسجلا 7.55 دنانير.
أما الباوند الإسترليني فسجل ارتفاعاً بمقدار 1.82% مسجلاً 8.95 دنانير.
ووصل سعر غرام الذهب كسر عيار 18 إلى 272 ديناراً بارتفاع مقداره 2.26%، فيما سجل كسر الفضة ارتفاعاً بمقدار 3.05% مسجلاً 3.05 دنانير.
The post تراجع جديد في الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
أضف تعليقـك