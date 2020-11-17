ميناء الحريقة يستقبل 10 آلاف طن متري من البنزين

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، رسو ناقلة النفط “أس دبليو- جوليا”، على رصيف شركة البريقة لتسويق النفط بميناء الحريقة النفطي.

وأفادت الشركة، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن الناقلة شرعت في تفريغ حمولتها المقدرة بعشرة آلاف طن متري من مادة “بنزين “95، بعد أن قدمت لها الشركة، الخدمات البحرية من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة لها.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن رسو ناقلة نفط أخرى على رصيف شركة “البريقة لتسويق النفط”، بميناء الحريقة؛ وذلك لشحن حوالي 23 ألف طن متري من مادة المكثّفات.

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