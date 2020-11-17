مالية الوفاق: إيرادات الدولة بلغت 42.8 مليار دينار مع نفقات بـ29.1 مليار دينار حتى أكتوبر الماضي

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء عن حجم الإيرادات المحصلة للدولة في العام 2020 حتى نهاية أكتوبر الماضي والتي بلغت 42.8 مليار دينار بينما وصلت النفقات ما قيمته 29.1 مليار دينار.

وأوضحت الوزارة في التحليل المالي الذي نشر عبر موقعها بفيسبوك، بأن الإيرادات تضمنت قرض حسن من قبل المصرف المركزي بطربلس وصل إلى 20 مليار دينار، فيما تتوقع أن يصل الرقم إلى 22.2 مع نهاية العام الحالي.

وأشار التحليل إلى أن الإيرادات المالية من الموارد النفطية والسيادية الأخرى بلغت 7.1 مليار دينار بتراجع طفيف يصل إلى 4 ملايين دينار مما كان متوقعًا، إضافة إلى إيرادات محصلة من ضريبة الجهاد والأرصدة المرحلة من حساب الجهات العامة والتي بلغت مجتمعة ما قيمته 576 مليون دينار بنفس الفترة.

وبين التحليل المالي أن إجمالي النفقات على تمويل الجهات العامة بلغت 29.1 مليار دينار، حيث كان المتوقع أن يصل الرقم إلى 32 مليون دينار من نفس الفترة.

وتوزعت النفقات على أبواب الميزانية الخمسة، حيث كان النصيب الأكبر للباب الأول الخاص بالمرتبات وما في حكمها حيث وصلت قيمتها إلى 17.9 مليار دينار، بينما بلغت النفقات على الباب الثاني الخاص بالتسيير والتجهيز والتشغيل 3 مليارات دينار، فيما بلغت النفقات الخاصة بالباب الثالث المخصص للتنمية والمشاريع 468 مليون دينار. وبلغ حجم الانفاق في الباب الرابع والخاص بالدعم 4.6 مليار دينار، مع انفاق 3 مليارات أخرى للباب الخامس والخاص بالطوارئ.

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