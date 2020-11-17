أعلنت شركة “الواحة” للنفط، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، عن تشغيل ثاني أكبر محطة نفط خام بحقل “جالو”.

وأفادت الشركة في البيان ذاته، أن هذه العملية جاءت بسواعد الأطقم الهندسية والفنية التابعة للإدارة الهندسة وبإشراف مباشر من قسم الإنتاج، إضافة للمتابعة الدورية من قبل مسؤولي السلامة بالحقل، حيثُ تمكنت فرق الصيانة من استبدال كامل لخط الغاز.

وأوضحت الشركة أن هذه العمليات تأتي تزامنًا مع التشغيل التام لمحطة النفط الخام المنتجة “جالو 1” والتي تعتبر ثاني أكبر محطة منتجة بالحقل؛ وذلك للرفع من كميات الإنتاج الكلي ودعم الصادرات.

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