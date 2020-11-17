الشحومي: تركيا تستخدم الودائع الليبية لتعزيز قدرتها على الدفاع عن قيمة عملتها المتدهورة

بنغازي 17 نوفمبر 2020 (وال) – قال الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي سليمان الشحومي، إن تركيا تستخدم الودائع الليبية، لتعزيز قدرتها على الدفاع عن قيمة عملتها المتدهورة.

وذكر في تصريحات لوكالة “العين” الإخبارية، أن أنقرة تحتاج إلى أكثر بكثير من مجرد استخدام الودائع الليبية لإنقاذ اقتصادها المتردي وعملتها المتعثرة.

وأوضح الشحومي في حديثه، أنه رغم عدم علمه بحجم الاحتياطيات الليبية في تركيا، إلا أن الودائع لها آليات ونظام للعمل ومدة محددة لاستردادها أو تجديدها في مواعيد محددة. (وال – بنغازي) س س

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