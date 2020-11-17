قرب الإفراج عن مرتبات جهاز حرس المنشآت النفطية

قال مسؤول بجهاز حرس المنشآت النفطية التابع لحكومة الوفاق الوطني اليوم الثلاثاء، إن اجتماعات توحيد الجهاز التي تجري في مدينة البريقة تركزت على ضرورة الإسراع في الإفراج عن مرتبات عناصر الجهاز المتوقفة منذ شهر سبتمبر من العام 2019.

وكانت الاجتماعات انطلقت أمس الاثنين بمشاركة مسؤولين بجهاز حرس المنشآت النفطية من الجانبين والمنبثقة من اجتماعات اللجنة العسكرية 5 + 5 التي هي جزء من عدة مسارات تقودها بعثة الأمم المتحدة لحل الأزمة في البلاد.

وقال مدير مكتب الإعلام بالجهاز أصيل البشير في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، إن جميع حوافظ مرتبات المنتسبين لجهاز حرس المنشآت النفطية من الجانبين جاهزة، لكنها معرقلة منذ فترة، مؤكدًا بأن الاجتماع الأخير أفضى إلى اتفاق على الإفراج عنها.

ووفق البشير، فإنه لا يوجد تاريخ محدد حول موعد الإفراج عن تلك المرتبات، حيث أن الإجراءات يجب أن تتحصل على موافقة من وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الوطني ووزارة المالية بطرابلس بعد إرسال المستندات والحوافظ للجهتين.

ويعتقد البشير بأنه مع التوصل لاتفاق بشأن توحيد جهاز حرس المنشآت خلال الأيام القادمة، ستعمل وزارة الدفاع وحكومة الوفاق الوطني متمثلة في وزارة المالية بالعمل على الإفراج عن جميع المرتبات.

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