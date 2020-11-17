إعلان موعد نتائج حصر الشركات والمحافظ الاستثمارية

أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بيانًا؛ أوضحت فيه موعد إصدارها لنتائج مشروع حصر وتقييم جميع الشركات والمحافظ الاستثمارية التابعة لها، وذلك بالشراكة مع شركة “ديلويت”.

وبيّنت الشركة أنها ستقوم، خلال الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري، بالإعلان عن نتائج مشروع حصر وتقييم جميع الشركات والمحافظ الاستثمارية التابعة لها، مضيفةً أنها ستطلق، في الأسبوع نفسه، مشروع التدقيق الخارجي الدولي على قوائمها المالية المنتهية في سنة 2019، بالشراكة مع شركة المحاسبة الدولية “أرنست آند يونغ”؛ حيثُ تشكّل هذه الاستحقاقات المهمّة منعطفًا إيجابيًا واستثنائيًا في مسيرة المؤسسة، حسب بيانها.

وأضافت المؤسسة، أنها استطاعت مواصلة تحقيق العديد من الإنجازات منها توحيد المؤسسة بشكل كامل، وذلك إنهاء النزاع على إدارة المؤسسة في المملكة المتحدة والحفاظ على أصولها وإنجاز المرحلة الأولى من مشروع التحول نحو الحوكمة، بالتعاون مع شركة الاستشارات الدولية “أوليفر ويمان،” إضافة لإعداد خطة استراتيجية تشمل “الرؤية، والأهداف، والأولويات، والقدرات المطلوبة، ومقاييس الأداء” والالتزام بـ”مبادئ سانتياغو لصناديق الثروة السيادية” إلى 20 درجة من أصل 24 درجة، لتعزيز موقفها من أوامر الحجز ضد أصولها في أوروبا، باعتبارها صندوق ثروة سياديًا بذمة مالية مستقلة.

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