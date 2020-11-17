حركة السفن بميناء “الخُمس” البحري

استقبل ميناء “الخُمس” البحري السفن التي كانت موجودة في منطقة “المخطاف”، الأيام القليلة الماضية.

ورست سفينة نقل القمح “ايلين” التابعة للوكيل الملاحي “الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية”، حاملة نحو 18 ألف طن من القمح الصب، بالإضافة إلى ناقلة الحاويات “كابتن اتياك” التابعة للوكيل “ليبيا للتوكيلات الملاحية” محمّلة بحوالي 60 حاوية من البضائع والسلع المختلفة، بالإضافة إلى سفينة نقل الشعير “مونتارا”، التي تتبع “الأفق للتوكيلات الملاحية” بحمولة تقدر بـ 30 ألف طن من الشعير الصب.

ويشهد ميناء “الخُمس” حركة تجارية نشطة في الآونة الأخيرة, حيث استقبل، خلال الفترة الماضية، العديد من السفن التجارية بحمولات متنوعة.

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