الإعلان عن لقاح محتمل جديد لـ”كورونا” يعزّز مكاسب النفط

سجلت أسعار النفط العالمية اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا، بعد التوقعات التي تفيد بأن “أوبك” وحلفاءها، سيقومون بتخفيض إنتاج الخام لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وتعززت مكاسب النفط، التي ارتفعت عقب إعلان شركة “موديرنا” الأمريكية أن لقاحها التجريبي لـ”كوفيد-19″ فعّال بنسبة 94.5 % في الوقاية من الإصابة بالفيروس، وفقًا للبيانات الأولية.

وبحلول الساعة الـ 11 بتوقيت ليبيا، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 26 سنتًا، مسجّلة 44,08 دولارًا للبرميل، وبالمقابل ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 18 سنتًا مسجّلة 41,25 دولارًا للبرميل.

وفي السياق ذاته، توقعت لجنة “أوبك+” فائضًا محتملاً لإمدادات النفط بـ 1,5 مليون برميل يوميًا خلال العام المقبل، مقابل 200 ألف برميل يوميًا في السابق، وذلك في ظلّ طلب أضعف وارتفاع إمدادات المستقلين وفق أسوأ تصور.

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