تشغيل ثاني أكبر محطة نفط خام بحقل جالو

أعلنت شركة الواحة للنفط التشغيل التام لمحطة النفط الخام المنتجة (جالو 1) التي تعتبر ثاني أكبر محطة منتجة بالحقل.

وجاء عن المكتب الإعلامي للشركة أن من شأن المحطة ودخولها إلى العمل أن ترفع من كميات الإنتاج الكلي وتدعم الصادارت.

وقالت الشركة إن الأطقم الهندسية والفنية التابعة للإدارة المعنية تمكنت من استبدال كامل لخط الغاز LP1 في مدة لم تتجاوز إسبوع كامل.

وأوضح مكتب إعلام الشركة أن العملية جرت بمتابعة دورية من مسؤولي السلامة بالحقل وبإشراف مباشر من من قسم الإنتاج.

ونقلت الشركة عن قسم الإنتاج بالحقل عارف ثابت إشادته بدور جميع العاملين وإنجاز مراحل الاختبار بنجاح، لافتا إلى أهمية العمل لضمان سير العمليات.

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