اقتصاد

“الشيخ” يخاطب البنك المركزي والمالية بشأن استيراد السلع عن طريق التحويل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال التاجر الليبي “حسن الشيخ” اليوم الثلاثاء مخاطبا وزير المالية ومصرف ليبيا المركزي، إنه ليس هناك أي علاقة مابين سوق السوداء واستيراد البضاعة، وأن هناك الكثير من التجار ورجال الأعمال لديهم أموال وشركات وشغل خارج ليبيا، بإمكانهم جلب هذه الأموال بشكل خدمات وسلع.

وأضاف “الشيخ” إن عدم قدرة مصرف ليبيا المركزي والمالية وفهم أمور التجارة التقليدية والتجارة الالكترونية جعلهم غير قادرين على التركيز في موضوع الاستراد عن طريق التحويل وهذا أكبر خطأ، مشيرا إلى أن هذه الطريقة سوف تؤدي إلى الفساد و نعود إلى المربع الأول راشوى إلى رجال الجمارك ورشاوى إلى موظفين المصارف.

وبين التاجر الليبي أن الحل للقضاء على السوق السوداء هو تطوير قطاع المصارف مثل العالم.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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تعليق

  • شهاده بالله كلا الوقت الحالي هادا احسابها اني سمسار لكن كمشة افروخ سوق نزل سوق زاد صكر دينمه بكل هي وقنن الاستيراد ايعدي التاجر يحشيه ف صرمه الدولار خطوة ممتازة

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