“الخليج العربي” تستعرض نشاط شركة “لوراسكو”

استعرض رئيس شركة “الخليج العربي” للنفط، محمد بالقاسم بن شتوان، خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، مع رئيس مجلس الإدارة لشركة “لوراسكو للحفر والخدمات النفطية”، أحمد بن حليم، نشاط شركة “لوراسكو” وإمكاناتها في مجال الحفر والخدمات النفطية الأخرى.

وبحث “بن شتوان”، خلال الاجتماع، إمكانية التعاون في تنفيذ المشاريع والأعمال المطروحة من شركة “الخليج العربي” للنفط في مجال الحفر وهندسة الإنتاج مستقبلاً.

وكان رئيس شركة “الخليج” قد بحث، يوم أمس، مع المدير الإقليمي لشركة “هالبيرتون”، الأعمال المنفذة من قبل “هاليبرتون” بحقول شركة “الخليج”، حيث تضمن الاجتماع، إلى جانب ذلك، مناقشة آليات التعاقد بين الشركتين؛ لتنفيذ الأعمال المرتبطة بنشاط الشركة باستخدام التقنيات الحديثة.

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