جويلي: أسبوع ريادة الأعمال العالمي يهدف لتوجيه الشباب نحو القطاع الخاص

قال المدير التنفيذي للشبكة العالمية لريادة الأعمال في ليبيا مختار جويلي، إن إقامة فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال تهدف إلى توجيه الشباب نحو القطاع الخاص وريادة الأعمال.

وأوضح جويلي في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء، بأن الحدث شاركت فيه العديد من الجهات الرسمية في الدولة، إضافة إلى الوزارات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة مثل مجلس أصحاب الأعمال وغرف التجارة والصناعة.

وأضاف بأن التوجه العام للفعاليات كان تعريف الشاباب بريادة الأعمال وإعطاء فكرة عامة عن ما يمثله قطاع الأعمال لمستقبل الشباب والقطاع الخاص في الدولة.

وأشار إلى أن الملتقى تناول دور الجهات الرسمية المشاركة في الفعاليات من خلال إصدار الدولة لقوانين وتشريعات تساهم في دعم ريادة الأعمال والقطاع الخاص وإبعاد الشباب عن التفكير في العمل مع القطاع الحكومي مستقبلا.

ويعتقد جويلي بأن هناك مشاريع تتعلق بالطاقة البديلة والصناعات الأخرى من شأنها أن تساهم في نهوض الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر دخله والابتعاد عن النفط والغاز كمصدر وحيد للإيرادات.

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