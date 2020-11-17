المدعي العسكري بطرابلس يطالب مصلحة أملاك الدولة بحماية العقارات التابعة للجيش

طالب المدعي العام العسكري في طرابلس اليوم الثلاثاء من مصلحة أملاك الدولة ممارسة صلاحياتهم في الحفاظ على العقارات الخاصة بالقوات المسلحة وعدم التصرف فيها أو تخصيصها إلا بعد الرجوع إلى للمؤسسة العسكرية.

وأشار المدعي العسكري في خطابه الموجه للمصلحة إلى أنها يمكن أن تتعرض للمساءلة من قبلهم في حال لم تتعامل مع القضية.

وأوضح الخطاب بأن المدعي العام العسكري فتح عديد الملفات لقضايا تتعلق باستيلاء جهات وأفراد على ممتلكات المؤسسة العسكرية، حيث أن رفع القضايا تهدف إلى ملاحقة الأشخاص أو الجهات التي تورطت في السيطرة والاستيلاء على معسكرات وعقارات الجيش في جميع المناطق.

ويأتي قرار المدعي العام العسكري بفتح ملفات لقضايا الاعتداءات نتيجة المساس بممتلكات المؤسسة العسكرية التي هي عقارات تحت حوزة الجيش ولا يمكن التصرف فيها.

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