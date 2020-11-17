“الكبير” يعتذر عن عقده اجتماعا مع مؤسسة الاستثمار يوم غدّ ويتحدث عن إنجازات المؤسسة

كشف مصدر مطلع لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الثلاثاء،عن مراسلة من محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” إلى رئيس وأعضاء المؤسسة الليبية للاستثمار، بشأن الاجتماع المقرر عقده يوم غدٍ الأربعاء.

حيث بين “الكبير” خلال مراسلته تحفظه على انعقاد الاجتماع قبل يوم من عقده، لافتا إلى تمديد فترة مجلس الإدارة الحالي للمؤسسة الليبية للاستثمار وأن هذه المسألة محسومة، مضيفا أن مجلس إدارة المؤسسة قد نجح في وضع استراتيجية كاملة لتحويل الحوكمة لم تشهدها المؤسسة منذ تاريخ إنشاءها.

وأضاف محافظ مصرف ليبيا المركزي أن مشروع حصر وتقييم الشركات والمحافظ التابعة للمؤسسة هو استحقاق لطالما حرص مجلس الأمناء على إنجازه ولم يفلح، مشيرا إلى أنه وللمرة الأولى في تاريخ المؤسسة أصدر مجلس الإدارة الحالي أنظمة أساسية للشركات التابعة للمؤسسة تتضمن تطبيقا للحوكمة ومنعا لتعارض المصالح.

وأوضح الكبير خلال مراسلته التي تحصلت صدى الاقتصادية على نسخة منها أن المصرف المركزي قد رصد تحسن العلاقة بين مجلس إدارة المؤسسة ولجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، كما أشار أيضا إلى عدد من الإنجازات التي رصدها المركزي للمؤسسة الليبية للاستثمار.

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