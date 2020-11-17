“مالية الوفاق”: إيرادات 2020 بلغت 42.8 مليار دينار

كشفت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، عن حجم الإيرادات المحصلة للدولة في العام 2020 والتي بلغت 42.8 مليار دينار، مضيفةً أن حجم النفقات وصل إلى ما قيمته 29.1 مليار دينار.

وبحسب مُلخّص متابعة وحدة الاقتصاد الكلي والتحليل المالي، الذي نشرته الوزارة عبر منصتها الرسمية، فقد تمثلت هذه الإيرادات في “قرض حسَن” من قبل المصرف المركزي بطرابلس بمبلغ إلى 20 مليار دينار، بينما حققت الإيرادات المالية من الموارد النفطية والسيادية حوالي 7.1 مليار دينار، إضافة إلى إيرادات محصلة من ضريبة الجهاد والأرصدة المرحلة من حساب الجهات العامة والتي بلغت مجتمعة ما قيمته 576 مليون دينار بنفس الفترة.

أما إجمالي النفقات على تمويل الجهات العامة، فقد حقق 29.1 مليار دينار، وبلغت النفقات الموزعة على المرتبات “الباب الأول” 17.9 مليار دينار، وعلى “الباب الثاني” بنفقات التسيير والتجهيز والتشغيل 3 مليارات دينار، و”الباب الثالث” المتعلق بالتنمية والمشاريع 468 مليون دينار، فيما بلغ حجم الإنفاق على “الباب الرابع” والمتعلق بالدعم 4.6 مليار دينار، بينما بلغ الإنفاق على “الباب الخامس” وهو باب الطوارئ 3 مليارات.

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