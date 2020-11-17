قفزة جديدة للدولار والعملات مقابل الدينار الليبي .. اخر الاسعــار

قفز سعر الدولار الامريكي من جديد مقابل الدينار الليبي، بينما سجلت اسعار العملات الاجنبية ارتفاعها ايضا في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الثلاثاء.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 17-11-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.445 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.46 دينار

اليورو = 7.61 دينار

الجنية الإسترليني 8.40 دينار

الليرة التركية 0.83 دينار

الدينار التونسي 2.33 دينار

الجنية المصري 0.41 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 275 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 320 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 366.6 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 335 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 380 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.78 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.74 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق = 7.60 دينار “التجاري الوطني”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.18 دينار “مصرف الجمهورية”.

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