«الخليج العربي» للنفط تستعين بخبرة هاليبرتون الأمريكية لتطوير أعمالها

تبحث شركة “الخليج العربي” للنفط، سٌبل الاستعانة بخبرة شركة هاليبرتون الأمريكية لتطوير أعمالها.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس لجنة الإدارة بشركة “الخليج العربي” محمد بالقاسم بن شتوان، مع كولبى فيوزر المدير الإقليمي لشركة هالبيرتون، وبرفقته محمد التليسي مدير عام هالبيرتون ليبيا، ومعتز يوسف الحاسي نائب المدير العام ليبيا ومدير تطوير الأعمال ليبيا.

كما تم عقب ذلك، الاجتماع مع فضل الله احتيتة عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج بحضور مدير إدارة هندسة الإنتاج.

وقد تم خلال الاجتماعين مناقشة الأعمال المنفذة من قِبل شركة هالبيرتون بحقول الشركة وتعزيز التعاقد بين الشركتين لتنفيذ الأعمال المرتبطة بنشاط الشركة باستخدام التقنيات الحديثة.

يُشار إلى أن شركة “الخليج العربي” للنفط، ويقع مقرها الرئيسي في بنغازي شرق ليبيا، هي شركة تعمل في النفط الخام والغاز الطبيعي وهي تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأُسِسَت شركة “الخليج العربي” للنفط سنة 1971م عندما صُدِر القانون رقم 115 لسنة 1971 بتأميم الشركة البريطانية (BP) للاستكشاف ليبيا المحدودة وإنشاء شركة وطنية باسم شركة الخليج العربي للاستكشاف.

وهاليبرتون لخدمات الطاقة هي شركة عالمية في مجال الطاقة و تعمل في 120 دولة حول العالم، ويقع المقر الرئيسي لها في هيوستن، بولاية تكساس التي تعتبر عاصمة البترول في الولايات المتحدة الأمريكية

