الوطنية للنفط تعقد اجتماعها الفني والمالي مع شركة زلاف ليبيا للاستكشاف وإنتاج النفط والغاز

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الثلاثاء الاجتماع الفني لشركة زلاف ليبيا لإستكشاف وإنتاج النفط والغاز، عبر الدوائر المغلقة، بحضور عضو مجلس الإدارة للصناعات النفطية والتخطيط والحاسب الآلي والاتصالات بالمؤسسة الوطنية للنفط “جادالله العوكلي”، ورئيس مجلس شركة زلاف وعدد من الأعضاء.

حيث تم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام لشركة زلاف والأوضاع المالية والفنية، والبروتوكولات الاحترازية التي تم اتخاذها لمجابهة ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقاً للتعليمات التي أصدرتها المؤسسة الوطنية للنفط لجميع شركاتها.

كما تم عرض تفاصيل مشروع إنشاء مصفاة الجنوب من الناحية الفنية والمالية وما لها من أهمية في توفير المنتجات النفطية المحروقات بمناطق الجنوب.

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