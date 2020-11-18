“ارتباك” أسواق النفط بعد ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا

تباينت أسعار النفط اليوم الأربعاء، في الوقت الذي كشف فيه معهد البترول الأمريكي عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بشكل أكبر من المتوقع، بالإضافة إلى تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية؛ مما زاد المخاوف بشأن الطلب على الوقود.

وبالمقابل، قدمت الآمال بتأجيل “أوبك” وحلفائها زيادة مزمعة في إنتاج النفط، دعمًا للأسواق.

وبحلول الساعة الـ 11 بتوقيت ليبيا، سجّلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت ارتفاعًا طفيفًا بمقدار ثلاث سنتات لتصل إلى 43,78 دولارًا للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاث سنتات مسجلة 41,40 دولارًا للبرميل.

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