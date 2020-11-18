“الوطنية للنفط” تعقد اجتماعًا فنيًا مع شركة “زلاف”

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط، يوم الثلاثاء، الاجتماع الفني لشركة “زلاف ليبيا”؛ لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بالربط عبر الدوائر المغلقة، مع كل من مقر المؤسسة فرع بنغازي ورأس لانوف.

ونوقش، خلال الاجتماع، النشاط العام للشركة ، وكل ما يتعلّق بالأمور المالية والفنية، والبروتوكولات الاحترازية المتخّذة لمجابهة ومكافحة جائحة فيروس “كورونا”، وذلك وفقًا للتعليمات التي أصدرتها المؤسسة لجميع شركاتها، بالإضافة إلى بحث المشاريع المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات.

وفي السياق ذاته، استعرض الحضور تفاصيل مشروع إنشاء مصفاة الجنوب من الناحية الفنية والمالية، وما لها من أهمية في توفير المنتجات النفطية بمناطق الجنوب.

من جهتها، أكدت “الوطنية للنفط” على مواصلتها العمل على تنفيذ المشروع الحيوي على الرغم من الظروف الراهنة بالإضافة إلى تأكيدها على إنشاء وحدة استخلاص منتج غاز الطهي.

وحضر الاجتماع، عضو مجلس الإدارة للصناعات النفطية والتخطيط والحاسب الآلي والاتصالات بالمؤسسة جادالله العوكلي، مديرو الإدارة العامة للصناعات النفطية السيد خالد عبد الله جويلي، والإدارة العامة للحاسب الآلي والاتصالات محمد سالم بشر، ومديرو الإدارات والمختصون بالمؤسسة، إلى جانب رئيس لجنة الإدارة بشركة “زلاف ليبيا” خليفة رجب عبدالصادق، وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة، البركولي الحبيب عضو اللجنة للهندسة والمشاريع، ورمضان اعبوده عضو اللجنة المالية والموارد البشرية والخدمات، ومديرو الإدارات والمختصون بالشركة، وذلك بحضور مندوب عن معهد النفط الليبي.

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