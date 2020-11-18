“أوبك +” .. انتهاء اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة دون توصيات

كشفت مصادر في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” وحلفائها، بقيادة روسيا، والمعروفة باسم “أوبك +”، أن اجتماع اللجنة الوزارية المشترك لـ”أوبك+” قد انتهى دون توصيات بتغيير الاتفاق الحالي لتخفيضات النفط.

واتفقت الدول الأعضاء في “أوبك +” على جاهزيتها لاتخاذ إجراءات بشأن تخفيضات الإنتاج لتفادي تراجع آخر في الأسعار.

وفي السياق ذاته، أشارت مصادر أخرى من المنظمة إلى أن الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة سيعقد في 17 ديسمبر هذا العام.

وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت، أمس الثلاثاء، الدول الأعضاء الأخرى في “أوبك+” إلى المرونة في الاستجابة لاحتياجات السوق، بينما تعزّز الحاجة لتشديد سياسة إنتاج النفط في المقبل للتصدي لآثار انخفاض الطلب على الخام، في الوقت الذي يواجه فيه العالم موجة جديدة من جائحة فيروس “كورونا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية