تصدير 7 مليون برميل نفط عبر موانئ البريقة والزويتينة منذ بداية نوفمبر الحالي

قال مصدر مسؤول في مينائي البريقة والزويتينة اليوم الأربعاء، إن قيمة الصادرات النفطية منذ بداية شهر نوفمبر الحالي بلغت 7 مليون برميل من النفط الخام.

وأوضح مدير مكتب الإعلام أحمد خليفة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن إحدى عشرة ناقلة قامت بشحن النفط الخام عبر الموانئ المذكورة منذ بداية الشهر، أغلبها كانت في اتجاه السوق الأوروبي.

وأشار إلى مغادرة اثنين من النواقل شحنت ما قيمته 1.2 مليون برميل إلى إيطاليا وإسبانيا، مع شحن أطنان من الزيت الثقيل ومادة “النافتا” تتجاوز 27 ألفًا.

وتشهد منطقة الهلال النفطي حرجة نشطة للنواقل النفطية بعد أشهر من الركود نتيجة اسئناف أغلب الشركات النفطية الإنتاج وتصديره عبر موانئ الهلال النفطي والحريقة أقصى شرق البلاد.

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