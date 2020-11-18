انهيار جديـد للدينار الليبي مقابل الدولار والعملات الاجنبية.. اخر الاسعــار

واصل سعر الدولار الامريكي ارتفاعه الملحوظ مقابل الدينار الليبي، بينما سجلت اسعار العملات الاجنبية ارتفاعها ايضا في تداولات السوق الموازية مساء اليوم الاربعاء.

وسحل الدولار الامريكي ارتفاعا غير مسبوق مقابل الدينار الليبي ليتجاوز حاجز الـ6 دنانير ونصف .

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 18-11-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 6.50 دينار

الدولار الأمريكي – زليتن 6.495 دينار

الدولار الأمريكي – زليتن 6.51 دينار

الدولار حوالة تركيا = 6.52 دينار

اليورو = 7.70 دينار

الجنية الإسترليني 8.50 دينار

الليرة التركية 0.84 دينار

الدينار التونسي 2.35 دينار

الجنية المصري 0.41 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 277 دينار للجرام

الذهب عيار 21 = 323 دينار للجرام

الذهب عيار 24 = 369.3 دينار للجرام

الذهب جديد عيار 18 بـ 340 دينار

الذهب جديد عيار 21 بـ 385 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 7.90 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.85 دينار “مصرف الوحدة”.

دولار بشيك المصدق = 7.75 دينار “التجاري الوطني”

الدولار “بشيك المصدق” = 7.30 دينار “مصرف الجمهورية”.

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