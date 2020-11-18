شركة الواحة تبدأ في ضخ الغاز لمحطة السرير لإنتاج الكهرباء عبر حقل الفارغ

أعلنت شركة الواحة للنفط والغاز اليوم الأربعاء عن بدء المرحلة الأولى من ضخ الغاز إلى محطة السرير لإنتاج الكهرباء عبر حقل الفارغ التابع للشركة.

وقال مكتب الإعلام بالشركة لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن المرحلة الأولى تتضمن إجراء اختبارات أولية للأنابيب التي ستنقل الغاز إلى محطة السرير بعد فتح الصمامات رسميًا ووصول الغاز للمحطة.

وأضاف بأن تزويد محطة السرير بالغاز سوف يعزز فرص تخفيض التكاليف المترتبة عن استخدام وقود الديزل لتشغيل المحطة والتي تقدر بملايين الدولارات. مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستنطلق قريبًا.

وتمثل إعادة تشغيل معمل الغاز المرحله الأولي بحقل الفارغ نقلة مهمة في مجال الطاقة على الرغم من فترة التوقف التي دامت 10 أشهر وعدم توفر الميزانيات الكافية للشركة، بحسب المسؤلين عليها.

ومن المتوقع أن تتمكن الشركة العامة للكهرباء من تشغيل كافة وحدات محطة السرير لإنتاج الطاقة والتخلي بشكل كامل عن استعمال المحروقات على المدى المتوسط.

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