المصرف المركزي ينفى إقراضه 6 مليار دولار لدولة تركيا

نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء لصحيفة صدى الاقتصادية الأخبار المتداولة حول إقراض المصرف المركزي 6 مليار دولار للبنك التركي.

وكانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت أخبار حول إقراض البنك المركزي 6 مليار للجمهورية التركية.

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