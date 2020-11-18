المصرف المركزي ينفى إقراضه 6 مليار دولار لدولة تركيا

نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء لصحيفة صدى الاقتصادية الأخبار المتداولة حول إقراض المصرف المركزي 6 مليار دولار للبنك التركي.
وكانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت أخبار حول إقراض البنك المركزي 6 مليار للجمهورية التركية.
نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء لصحيفة صدى الاقتصادية الأخبار المتداولة حول إقراض المصرف المركزي 6 مليار دولار للبنك التركي.
وكانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت أخبار حول إقراض البنك المركزي 6 مليار للجمهورية التركية.
أضف تعليقـك