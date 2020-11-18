اقتصاد

المصرف المركزي ينفى إقراضه 6 مليار دولار لدولة تركيا

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

نفى مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء لصحيفة صدى الاقتصادية الأخبار المتداولة حول إقراض المصرف المركزي 6 مليار دولار للبنك التركي.

وكانت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت أخبار حول إقراض البنك المركزي 6 مليار للجمهورية التركية.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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