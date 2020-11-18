الشنطي يُطالب بتجميد حسابات مركز الرقابة على الأغذية

خاطب رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بشأن تكليف الموظف محمد المشاي، مديرا عاما لمركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وطالب الشنطي في كتابه بضرورة اتخاذ إجراء تجميد حسابات المركز التابع إدارياً للهيئة حتى إشعار آخر، نتيجة ما يمر به من حالة عدم استقرار إثر تكليفات إدارية جديدة دفعت بالشنطي لاتخاذ عملية تجميد الأموال مع الهيئة خوفاً من التلاعب بها مستقبلا.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قالت إن قوة من وزارة الداخلية لحكومة الوفاق شاركت في محاولة اقتحام مقر الهيئة في مدينة طرابلس الأسبوع الماضي، وبينت أن هذا تدخلاً ينافي الاختصاص من المجلس الأعلى للدولة في تكليف مسؤول بالمركز.

وأوضحت الرقابة الإدارية، أن مجموعة مسلحة تتقدمها سيارة تحمل شعار قوة العمليات الخاصة فرع طرابلس التابعة لوزارة الداخلية ومسلحين آخرين، يرافقهم المشاي، حاولت اقتحام مقر الهيئة، حسب ما ورد في منشور الهيئة.

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