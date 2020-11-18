“الواحة” لـ218: تزويد حقل السرير بغاز حقل الفارغ

كشف قسم الإعلام في شركة الواحة لقناة “218”، بشروع الفرق الفنية والهندسية في تزويد محطة السرير بالغاز الواصل من حقل الفارغ وذلك لإتمام عملية إزاحة النيتروجين.

وأضاف المصدر ذاته أن التشغيل التجريبي لوحدات حقل السرير سيبدأ فور وصول الغاز.

ويعد معمل الغاز في حقل الفارغ من المشاريع الاستراتيجية المهمة إذ تم تشغيله بعد توقف دام 10 أشهر بعد نجاح الفرق الفنية بإنجاز المهام في الوقت المطلوب تزامناً مع تطبيق الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المنتظر أن توفر المرحلة الأولى من التشغيل للعمل 70 مليون قدم مكعب يومياً على أن يرتفع الإنتاج في المرحلة الثانية إلى 180 مليون قدم مكعب يوميا.

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