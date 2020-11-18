اجتماع بين القنصل العام للجمهورية التونسية ومصلحة الطيران المدني لتسيير الرحلات بين تونس وليبيا

عقد وزير المواصلات مساء اليوم الأربعاء اجتماع مع القنصل العام للجمهورية التونسية بحضور رئيس مصلحة الطيران المدني المكلف ومدير مكتب التعاون الفني بالوزارة.

كما تم خلال الإجتماع مناقشة الترتيبات اللازمة لاستئناف رحلات الخطوط الجوية التونسية إلى المطارات الليبية

حيث تم أيضا خلال الإجتماع الاتفاق والتنسيق لزيارة وفد متخصص من الجانب التونسي يوم السبت القادم الموافق 2020/11/21 لليبيا وسيتم خلال هذه الزيارة التدقيق والوقوف على جاهزية كل مطاري معيتيقة وبنينا الدوليين.

وأشار خلال الإجتماع على تمهيد لإستقبال أول رحلة لشركة الخطوط الجوية التونسية بالمطارات الليبية والتي ستكون قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري بعد توقفها الذي دام لأكثر من ستة سنوات.

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