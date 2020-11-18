اقتصاد

اجتماع بين القنصل العام للجمهورية التونسية ومصلحة الطيران المدني لتسيير الرحلات بين تونس وليبيا

تم النشر منذُ 18 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد وزير المواصلات مساء اليوم الأربعاء اجتماع مع القنصل العام للجمهورية التونسية بحضور  رئيس مصلحة الطيران المدني المكلف ومدير مكتب التعاون الفني بالوزارة.
كما تم خلال الإجتماع مناقشة الترتيبات اللازمة لاستئناف رحلات الخطوط الجوية التونسية إلى المطارات الليبية
حيث تم أيضا خلال الإجتماع الاتفاق والتنسيق لزيارة وفد متخصص من الجانب التونسي يوم السبت القادم الموافق 2020/11/21 لليبيا وسيتم خلال هذه الزيارة التدقيق والوقوف على جاهزية كل مطاري معيتيقة وبنينا الدوليين.
وأشار خلال الإجتماع على تمهيد لإستقبال أول رحلة لشركة الخطوط الجوية التونسية بالمطارات الليبية والتي ستكون قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري بعد توقفها الذي دام لأكثر من ستة سنوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • كيف تكون الدولة الليبية دواة مستقلة وعلم استقلال – والطيران المدني الليبي تابع لدولة اخرى ..!!!
    يعني تونس تستقبل في طيران من بريطانيا وأوروبا والخليج –
    وليبيا طيرانهم المدني محصور بين تركيا وتونس ..!!!
    هذا كلام ما فيشي منطق – ويعتبر خساءر للخطوط الطيران الليبي بشكل عام – وكل السرقات التي سرقت من الليبيين في مطارات تونس تم توثيقها –
    يعني كل هالامكانيات المالية والخبرات الهندسية قي المنطقة الغربية ولم تستطيعوا تأمين المطارات والخطوط الليبية –
    لاجل كمشة فاسدين وفاسدات في شركات طيران خاصة ..!!!!
    يمنع طيران اي شركة طيران ليبي خاصة سواء اجنحة والا براق بأمر من القوات المسلحة الليبية .
    ويتم الاجتماع الليبي الليبي مع المؤسسة الطيران الليبي لتسوية الأوضاع الخارجية بما يتعلق في شءون موسسات الدولة الليبية .

    رد