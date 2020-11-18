خاص: “العبيدي” يكشف لصدى اصدار قرار بانشاء وحدة للمشروعات الصغري والمتوسطة بمصرف ليبيا المركزي

عقد الملتقي الاول للمشروعات الصغري الناجحة بعنوان (التحدي والواقع قصص النجاح المأمول ) بتنظيم ورعاية جامعة بنغازي الأهلية .

شهد الملتقى حضور العديد من المهتمين من أفراد ومؤسسات الدولة ومصارف ومؤسسات مجتمع مدني ومصرف ليبيا المركزي.

تناول الملتقى عرض ورقات علمية ومبادرات وهي مصرف ليبيبا المركزي والهيئة العامة للتشغيل التابعة للحكومة المؤقتة واستعراض قصص نجاح للشباب والفتيات وأيضاً ذوي الاعاقة .

وفي تصريح لرئيس وحدة الاستقرار المالي بمصرف ليبيا المركزي وعضو اللجنة التحضيرية لاعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في ليبيا “هيثم العبيدي” قال لصحيفة صدى الاقتصادية أن الهدف من الملتقى هو تجميع الجهود المبعثرة حيث تم طرح رؤية مصرف ليبيا المركزي وتوجيه المحافظ نحو الاهتمام بالشباب وتخفيض نسبة البطالة ودعمها لتحفيز الاقتصاد ونموه من خلال دعم هذه المشاريع .

حيث كشف العبيدي عن اصدار محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري قراراً بانشاء وحدة للمشروعات الصغري والمتوسطة في مصرف ليبيا المركزي ويناظره وحدات في القطاع المالي المصرفي وأيضاً باعتباره رئيس اللجنة التحضيرية لاعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في ليبيا.

ووفقاً للعبيدي فقد انتهت اللجنة أعمالها وسيتم اطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في ليبيا (2020-2030) في غضون أسبوعين في مؤتمر صحفي يتم دعوة القطاع المالي والحكومة وكل المهتمين بدعم هذه المشاريع . وكشف رئيس وحدة الاستقرار المالي بالمركزي لصدى أن ختام الملتقي كان بقرءاة التوصيات والتي من ضمنها تشكيل فريق عمل يهتم بهذه التوصيات ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية