الخليج للنفط تبحث تعزيز التعاقد بينها وبين شركة هالبيرتون

بنغازي 18 نوفمبر 2020 (وال) – التقى رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان، الاثنين، المدير الإقليمي لشركة هالبيرتون السيد كولبى فيوزر وبرفقته مدير عام هالبيرتون ليبيا السيد محمد التليسي، ونائب المدير العام ومدير تطوير الأعمال – ليبيا السيد معتز يوسف الحاسي، وعضو لجنة الإدارة للإستكشاف والإنتاج فضل الله احتيتة بحضور مدير إدارة هندسة الإنتاج.

بن شتوان وخلال اللقائين اطلع على الأعمال المنفذة من قبل شركة هالبيرتون بحقول الشركة، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاقد بين الشركتين لتنفيذ الأعمال المرتبطة بنشاط الشركة بإستخدام التقنيات الحديثة. (وال – بنغازي) س س

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